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В День ВДВ в Пензе временно разрешат стоянку на проспекте Победы и улице Красной

08:38 | 01.08.2019 | Общество

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Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Действие знаков, запрещающих остановку и стоянку автомобилей на отдельных участках проспекта Победы и улицы Красной в Пензе, будет временно отменено в предстоящую пятницу, 2 августа, в связи с празднованием Дня Воздушно-десантных войск.

В День ВДВ в Пензе временно разрешат стоянку на проспекте Победы и улице Красной. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующая схема дорожного движения будет действовать с 8.30 до 11.00 на проспекте Победы между пешеходными переходами напротив домов №107 и №111 по четной и нечетной сторонам.

Также отменяется действие знака, запрещающего остановку и стоянку машин с 11.00 до 13.00 на участке улицы Красной от улицы Максима Горького до поворота ко дворцу водного спорта «Сура» по четной стороне.

Как сообщает пресс-служба мэрии, изменения предусмотрены для обеспечения безопасности жителей во время проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 89-й годовщине образования ВДВ.

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