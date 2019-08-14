В центре Пензы разместят два новых остановочных павильона Общество

Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Два новых павильона будет размещено взамен прежних на остановке «Улица Володарского» по обеим сторонам улицы Суворова в Пензе неподалеку от торгового центра «СаниМарт».

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К настоящему времени старые конструкции демонтированы и вывезены. Площадка подготовлена для установки новых павильонов.

Планируется, что работы по монтажу будут выполнены на следующей неделе.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 14 июня 2019 года в ходе 58-й внеочередной сессии гордумы мэр Виктор Кувайцев проинформировал депутатов о том, что хулиганы разбили все остановочные павильоны с антивандальным остеклением, которые были смонтированы в преддверии 350-летия Пензы.

Позднее он пояснил, при разработке типовых архитектурных решений новых остановочных павильонов учитывались требования отраслевого стандарта ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования», а также опыт других городов. По словам мэра, главными критериями при выборе типа конструкций были практичность и стоимость работ по изготовлению и монтажу.