В пензенском музее «Реактор» пройдут бесплатные мастер-классы Общество

Пенза, 5 сентября 2019. PenzaNews. Бесплатные мастер-классы по робототехнике, программированию и 3D-моделированию будут организованы в музее занимательных наук «Реактор» в предстоящие выходные — 7 и 8 сентября.

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Они запланированы с 15.00 до 17.00 в бизнес-инкубаторе «Татлин», где расположен научно-технический музей. Для участия в мастер-классах необходима предварительная регистрация.

Организаторы мероприятия намерены заинтересовать детей инженерными науками.

Фоторепортаж

Музей занимательных наук «Реактор»

Дополнительной подготовки для участия не требуется, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

Музей занимательных наук «Реактор» открыт на базе бизнес-инкубатора «Татлин» в 13 ноября 2013 года.

Экспозиция состоит из предметов, иллюстрирующих все разделы физики. Также представлены экспонаты, относящиеся к другим дисциплинам естественнонаучного цикла.

Создатели «Реактора» стремятся мотивировать школьников к дальнейшему изучению науки.