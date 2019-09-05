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В пензенском музее «Реактор» пройдут бесплатные мастер-классы

08:07 | 05.09.2019 | Общество

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Пенза, 5 сентября 2019. PenzaNews. Бесплатные мастер-классы по робототехнике, программированию и 3D-моделированию будут организованы в музее занимательных наук «Реактор» в предстоящие выходные — 7 и 8 сентября.

В пензенском музее «Реактор» пройдут бесплатные мастер-классы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они запланированы с 15.00 до 17.00 в бизнес-инкубаторе «Татлин», где расположен научно-технический музей. Для участия в мастер-классах необходима предварительная регистрация.

Организаторы мероприятия намерены заинтересовать детей инженерными науками.

Фоторепортаж

Музей занимательных наук «Реактор»

Дополнительной подготовки для участия не требуется, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

Музей занимательных наук «Реактор» открыт на базе бизнес-инкубатора «Татлин» в 13 ноября 2013 года. 

Экспозиция состоит из предметов, иллюстрирующих все разделы физики. Также представлены экспонаты, относящиеся к другим дисциплинам естественнонаучного цикла.

Создатели «Реактора» стремятся мотивировать школьников к дальнейшему изучению науки.

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