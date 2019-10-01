Количество просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» за III квартал составило около 3,2 млн. Общество

Пенза, 1 октября 2019. PenzaNews. Количество просмотров страниц сайта независимого информационного агентства «PenzaNews» с 1 июля по 30 сентября 2019 года составило около 3,2 млн. Об этом свидетельствуют данные популярной системы веб-аналитики «Яндекс.Метрика».

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Согласно имеющимся цифрам, по итогам каждого календарного месяца суммарное число просмотров не опускалось ниже 1 млн., что указывает на равномерность динамики.

В июле новостной интернет-ресурс посетили более 190 тыс. пользователей, в августе — почти 195 тыс., в сентябре — около 160 тыс.

Средняя продолжительность пребывания на сайте в III квартале составила более 7 минут.

Данные других сервисов статистики — Google Analytics и Liveinternet — по количеству пользователей за июль, август и сентябрь 2019 года кардинально не отличаются от цифр, представленных системой «Яндекс.Метрика».

Индекс качества сайта (ИКС) «PenzaNews» на 1 октября составляет 2550 пунктов.

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«PenzaNews» — первое частное независимое информационное агентство Пензенской области, беспрерывно работающее с 2007 года.

Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензы и области. Все они транслируются в соцсети и мессенджер Telegram . Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.

За 12 лет на интернет-ресурсе опубликовано почти 140 тыс. различных информационных материалов о событиях в Пензенской области.

Агентство «PenzaNews» имеет богатый фотоархив, где собраны уникальные кадры из новейшей истории Пензы, а также собственный пресс-центр — комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.