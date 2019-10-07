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Виадук в Монтажном пока будет открыт для пешеходов

09:00 | 07.10.2019 | Общество

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Заречный, 7 октября 2019. PenzaNews. Виадук в районе поселка Монтажный города Пензы, движение транспорта по которому будет прекращено с понедельника, 7 октября, пока останется открытым для пешеходов.

Виадук в Монтажном пока будет открыт для пешеходов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает городское управление общественных связей, такая договоренность достигнута по итогам совещания, которое глава Заречного Олег Климанов провел с руководством подрядной организации и управления капитального строительства.

Предполагается, что пешеходы смогут пользоваться виадуком до тех пор, пока не будет оборудован проход по железнодорожным путям. Его планируется обустроить примерно в том же месте, где он был в прежние годы.

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Согласно данным портала госзакупок, 4 октября 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Заречного Пензенской области» в лице руководителя Юрия Локтионова и зарегистрированное в Чемодановке ООО «Мостовик» в лице гендиректора Алексея Логинова заключили муниципальный контракт на капремонт виадука, благодаря которому движение автотранспорта из закрытого административно-территориального образования в направлении федеральной трассы М5 «Урал» осуществляется над железной дорогой, связывающей Москву и Самару.

Его цена составила 121 млн. 176 тыс. 648 рублей.

Работы на объекте, вошедшем в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), требуется выполнить до 25 августа 2020 года.

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