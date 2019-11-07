В Пензе 8 ноября дорогу у драмтеатра перекроют из-за Дня сотрудника органов внутренних дел Общество

Пенза, 7 ноября 2019. PenzaNews. Движение личного автотранспорта по улице Бакунина в Пензе — на участке от улицы Володарского до улицы Кирова — будет запрещено в пятницу, 8 ноября, в связи с проведением в областном драматическом театре имени А.В. Луначарского торжественного мероприятия в честь Дня сотрудника органов внутренних дел РФ.

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, ограничение будет действовать с 6.00 до 20.00.

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Кроме того, в этот период времени будет запрещена стоянка автотранспортных средств по четной и нечетной сторонам улицы.

По данным мэрии, временная схема организации дорожного движения утверждена в целях обеспечения безопасности по время торжеств.

В ноябре 2016 года депутат пензенской гордумы шестого созыва Алексей Шуварин высказал мнение о нецелесообразности введения ограничений для транспорта в центре города в связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел РФ. Он обратил внимание на то, что «праздник одних не должен превращаться в проблемы для всех остальных».