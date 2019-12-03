В Пензе в День неизвестного солдата почтили память погибших воинов Общество

Пенза, 3 декабря 2019. PenzaNews. Представители власти, члены ветеранских и молодежных организаций, а также неравнодушные горожане почтили память погибших при защите Отечества воинов в ходе митинга, состоявшегося у монумента воинской и трудовой славы пензенцев на проспекте Победы в День неизвестного солдата, 3 декабря.

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Ведущий мероприятия напомнил собравшимся об истории памятной даты, после чего была объявлена минута молчания.

Затем прозвучал гимн России, и состоялась церемония возложения венков и цветов к вечному огню у подножия монумента.

День неизвестного солдата отмечается в России 3 декабря. Памятная дата была установлена федеральным законом «О внесении изменений в статью 1.1 федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», подписанным президентом РФ Владимиром Путиным 5 ноября 2014 года.

Авторами законодательной инициативы в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига погибших в боевых действиях российских и советских воинов, чьи имена остались неизвестными, выступила группа депутатов Госдумы РФ от всех парламентских фракций.

Первоначально идею установить памятную дату высказали участники движений, занимающихся поисками останков погибших воинов. Они озвучили ее в конце сентября 2014 года в ходе встречи с Сергеем Ивановым, занимавшим на тот момент пост руководителя администрации президента России, который поддержал это предложение.

Дата выбрана не случайно — 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля в Москве.