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В Пензе сотрудникам вневедомственной охраны передано 10 автомобилей «Lada Granta»

11:38 | 11.02.2020 | Общество

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Пенза, 11 февраля 2020. PenzaNews. Начальник управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов вручил сотрудникам вневедомственной охраны ключи от десяти новых автомобилей «Lada Granta» во вторник, 11 февраля.

В Пензе сотрудникам вневедомственной охраны передано 10 автомобилей «Lada Granta». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Служебные автомобили предназначены для решения одной из главных задач — обеспечения общественного порядка в регионе. Новая техника оснащена всем необходимым, включая надежные системы связи, что позволит повысить мобильность реагирования экипажей групп задержания на вызовы», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области, новый автотранспорт поможет минимизировать время прибытия групп, осуществляющих круглосуточное патрулирование в населенных пунктах, к месту совершения противоправных действий.

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