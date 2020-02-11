В Пензе сотрудникам вневедомственной охраны передано 10 автомобилей «Lada Granta» Общество

Пенза, 11 февраля 2020. PenzaNews. Начальник управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов вручил сотрудникам вневедомственной охраны ключи от десяти новых автомобилей «Lada Granta» во вторник, 11 февраля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Служебные автомобили предназначены для решения одной из главных задач — обеспечения общественного порядка в регионе. Новая техника оснащена всем необходимым, включая надежные системы связи, что позволит повысить мобильность реагирования экипажей групп задержания на вызовы», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области, новый автотранспорт поможет минимизировать время прибытия групп, осуществляющих круглосуточное патрулирование в населенных пунктах, к месту совершения противоправных действий.