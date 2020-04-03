Пензенский министр разъяснил, как оформить пособие по безработице в период самоизоляции Общество

Пенза, 3 апреля 2020. PenzaNews. Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан разъяснил, как оформить пособие по безработице в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), когда жители региона должны соблюдать режим самоизоляции.

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По его словам, гражданам, уже состоящим на регистрационном учете в качестве безработных в центрах занятости населения, перерасчет пособия будет осуществлен автоматически.

Алексей Качан добавил, что для постановки на регистрационный учет можно воспользоваться личным кабинетом на сайте службы занятости Пензенской области или направить заявление о предоставлении услуги по содействию в поиске подходящей работы по электронной почте.

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«С 30 марта текущего года максимальная величина пособия по безработице составляет 12 тыс. 130 рублей», — уточнил министр.

Он сообщил, что право на получение пособия по безработице в максимальном размере имеют граждане, уволенные по любым основаниям в последние 12 месяцев, состоявшие в этот период в трудовых или служебных отношениях не менее 26 недель и признанные в установленном порядке безработными, а также люди предпенсионного возраста.

«В настоящее время центры занятости населения полностью обеспечены финансовыми средствами на выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными», — цитирует Алексея Качана пресс-служба Минтруда Пензенской области.