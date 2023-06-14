Из Пензы в Белгородскую область отправлен первый гуманитарный груз Общество

Пенза, 14 июня 2023. PenzaNews. Первая партия гуманитарного груза для пострадавших от обстрелов жителей Белгородской области отправлена из Пензы в минувший вторник, 13 июня. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Созвонился с губернатором Вячеславом Владимировичем Гладковым, узнал, в чем нуждаются белгородцы. Мы просто не могли остаться в стороне, ведь люди лишились крова из-за обстрелов укронацистов. Им приходится ютиться в школах, спортзалах, других пунктах временного размещения. Собрали для них предметы первой необходимости, продукты, спальные мешки, постельное белье, предметы личной гигиены. Сбор гумпомощи организовали оперативно, в течение четырех дней собрали 20 тонн груза, подготовили транспорт», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«Благодарю предпринимателей и всех неравнодушных пензенцев, которые откликнулись на нашу просьбу и предоставили все необходимые товары», — добавил он.

Глава региона отметил, что сбор гуманитарной помощи будет продолжен, в том числе для тех белгородцев, которые разместились в Пензенской области.

«Также договорились с Вячеславом Владимировичем, что скоро к нам приедут еще дети из Белгородской области», — сообщил Олег Мельниченко.

«Своих в беде не бросаем!» — подчеркнул губернатор.