И.о. директора Никольского лесничества Сергей Никулин представлен коллективу учреждения Общество

Пенза, 7 июня 2024. PenzaNews. Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришат Алтынбаев представил коллективу ГКУ «Никольское лесничество» нового исполняющего обязанности директора учреждения Сергея Никулина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза, Сергей Никулин окончил Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию по специальностям «Механизация сельского хозяйства» и «Лесное хозяйство».

Работает в лесной отрасли более 13 лет. Прошел путь от мастера леса до заместителя начальника управления лесного хозяйства. Под его руководством успешно реализуются мероприятия в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов».

Награжден благодарностью Федерального агентства лесного хозяйства и почетной грамотой Минприроды России.