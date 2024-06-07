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И.о. директора Никольского лесничества Сергей Никулин представлен коллективу учреждения

11:13 | 07.06.2024 | Общество

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Пенза, 7 июня 2024. PenzaNews. Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришат Алтынбаев представил коллективу ГКУ «Никольское лесничество» нового исполняющего обязанности директора учреждения Сергея Никулина.

И.о. директора Никольского лесничества Сергей Никулин представлен коллективу учреждения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза, Сергей Никулин окончил Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию по специальностям «Механизация сельского хозяйства» и «Лесное хозяйство».

Работает в лесной отрасли более 13 лет. Прошел путь от мастера леса до заместителя начальника управления лесного хозяйства. Под его руководством успешно реализуются мероприятия в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов».

Награжден благодарностью Федерального агентства лесного хозяйства и почетной грамотой Минприроды России.

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