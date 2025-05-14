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В прокуратуре Пензенской области прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам оплаты труда

10:40 | 14.05.2025 | Общество

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Пенза, 14 мая 2025. PenzaNews. Заседание межведомственной рабочей группы по своевременному выявлению, предупреждению и устранению нарушений законодательства в сфере оплаты труда состоялось в прокуратуре Пензенской области.

В прокуратуре Пензенской области прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам оплаты труда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем приняли участие представители правоохранительных и уполномоченных контролирующих органов, министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, федерации профсоюзов, прокуроры, учредители и директора организаций, имеющих задолженность по зарплате.

Как указано в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона, в ходе заседания были заслушаны отчеты представителей органов государственной власти о проделанной работе, доклады прокуроров о принятых мерах, направленных на погашение образовавшей задолженности по заработной плате в организациях, а также комментарии руководителей хозяйствующих субъектов.

«В целях недопущения нарушений трудовых прав граждан в сфере оплаты труда прокурорами совместно с представителями контролирующих и правоохранительных органов выработан дальнейший комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации с выплатой заработной платы», — говорится в тексте.

В нем подчеркивается, что соблюдение трудовых прав граждан находится на постоянном контроле прокуратуры области.


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