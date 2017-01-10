В Пензе пройдет «Новогодняя гонка – 2017» по спортивному ориентированию Спорт

Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Открытые лично-командные соревнования по спортивному ориентированию «Новогодняя гонка – 2017» пройдут в Пензе в предстоящие выходные, 14 и 15 января.

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Место старта расположено в арбековском лесу приблизительно в 300 метрах от пересечения железнодорожных путей с линией электропередач. На старт выйдут спортсмены в возрастных группах 10, 12, 14, 17, 21, 40 и 55 лет.

14 января соревнования начнутся в 12.30. Участники пройдут дистанцию от 2,3 до 9,3 км, поставив отметки на 4–12 контрольных пунктах.

15 января начало гонки намечено на 11.30. Спортсмены должны будут преодолеть расстояние от 1,5 до 8,1 км. На трассе будет расположено от 5 до 20 контрольных пунктов.

Контрольное время на прохождение дистанции составляет 90 минут.

В связи с тем, что на трассе есть опасные спуски и подъемы, для неподготовленных спортсменов будут предоставлены равнозначные варианты движения.