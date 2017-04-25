Пензенский министр высоко оценил усилия Бессоновского района по подготовке эстафеты Спорт

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский высоко оценил работу администрации Бессоновского района по подготовке ежегодной региональной легкоатлетической эстафеты на призы губернатора, которая состоится в мае.

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«Хочу сказать, что Бессоновский район, судя по подготовке, хочет превзойти все подобные мероприятия, которые проходили в других районах Пензенской области», — отметил он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции во вторник, 25 апреля.

По словам министра, подготовка ведется на очень серьезном уровне.

«Много чего придумали нового», — подчеркнул он.