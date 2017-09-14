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Иван Белозерцев потребовал честно докладывать о реализации проекта «Научи ребенка плавать»

14:24 | 14.09.2017 | Спорт

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Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от глав районных администраций честных отчетов о реализации проекта «Научи ребенка плавать».

Иван Белозерцев потребовал честно докладывать о реализации проекта «Научи ребенка плавать»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Уже некоторые должностные лица пострадали. Я одного–двух глав сниму с должности, и никакие заслуги не будут учитываться. Не делаете ничего, пытаетесь отчитаться, обмануть себя или вас обманывают — вы не вникаете. В Колышлее плохая ситуация в этом вопросе», — сказал глава региона в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в четверг, 14 сентября.

Иван Белозерцев подчеркнул, что в некоторых районах оперативно исправили ситуацию и предоставили реальное положение дел.

«Это пример того, что начинают друг друга обманывать. Доложи как есть. Провалился, не смог — получи взыскание или уйди с должности. Но не надо обманывать. Это еще хуже», — резюмировал губернатор.
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