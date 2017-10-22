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«Дорожник» из Каменки выиграл Кубок МФС «Приволжье»

10:26 | 22.10.2017 | Спорт

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Пенза, 22 октября 2017. PenzaNews. Команда «Дорожник» из Каменки Пензенской области стала победителем Кубка межрегионального футбольного союза «Приволжье».

«Дорожник» из Каменки выиграл Кубок МФС «Приволжье»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Первый финальный матч между «Дорожником» и «Торпедо-Димитровград», состоявшийся в Каменке 11 октября, завершился со счетом 2:2.

Однако решением контрольно-дисциплинарного комитета МФС «Приволжье» результат этой встречи был аннулирован. За участие дисквалифицированного игрока команде «Торпедо-Димитровград» было засчитано техническое поражение с результатом 0:3, а «Дорожнику» — победа с таким же счетом.

21 октября ответный матч каменские футболисты провели на выезде. Он завершился с результатом 2:1 в пользу хозяев поля, уточняется на сайте союза.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в августе 2017 года каменский «Дорожник» стал обладателем кубка Пензенской области по футболу. В финале соревнований на стадионе «Первомайский» команда обыграла грабовский «ГрАЗ» — 2:0.
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