Юрий Денисов встретился с тренерами пензенских спортшкол
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Пенза, 28 апреля 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов провел рабочую встречу с тренерами спортивных школ.
Фото: Pnzreg.ru
В ней также принял участие президент областной федерации плавания Сергей Жулябин.
«В ходе встречи собравшиеся обсудили ход реализации программ по развитию спорта, отметили достижения спортсменов региона, а также обозначили существующие в настоящее время проблемы и предложили пути их решения», — говорится в сообщении пресс-службы облправительства.
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При этом не уточняется, о каких именно трудностях шла речь.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Юрий Денисов, прежде возглавлявший управление ФСКН России по Пензенской области, был назначен заместителем председателя регионального правительства в сентябре 2017 года.
Спустя почти полгода губернатор Иван Белозерцев призвал его активнее «вступать в права» зампреда правительства.
Через полтора месяца после замечания о том, что «период адаптации уже прошел», глава региона вновь потребовал от Юрия Денисова активнее включаться в работу и вступать в свои права «по полной программе».