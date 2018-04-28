Юрий Денисов встретился с тренерами пензенских спортшкол Спорт

Пенза, 28 апреля 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов провел рабочую встречу с тренерами спортивных школ.

Фото: Pnzreg.ru

В ней также принял участие президент областной федерации плавания Сергей Жулябин.

«В ходе встречи собравшиеся обсудили ход реализации программ по развитию спорта, отметили достижения спортсменов региона, а также обозначили существующие в настоящее время проблемы и предложили пути их решения», — говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

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При этом не уточняется, о каких именно трудностях шла речь.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Юрий Денисов, прежде возглавлявший управление ФСКН России по Пензенской области, был назначен заместителем председателя регионального правительства в сентябре 2017 года.

Спустя почти полгода губернатор Иван Белозерцев призвал его активнее «вступать в права» зампреда правительства.

Через полтора месяца после замечания о том, что «период адаптации уже прошел», глава региона вновь потребовал от Юрия Денисова активнее включаться в работу и вступать в свои права «по полной программе».