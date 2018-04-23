Белозерцев вновь призвал Денисова активнее включаться в работу Политика

Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал заместителя председателя правительства Пензенской области Юрия Денисова активнее включаться в работу спустя семь месяцев после его назначения и полтора — после предыдущего замечания о том, что «период адаптации уже прошел».

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«Юрий Александрович, давайте-ка вступайте в свои права по полной программе. Хватит оглядываться на министров, на помощников. Вы отвечаете за спорт. […] У нас много проблем в спортивных школах, там тоже большие деньги крутятся. Смотрите все вопросы — эффективность работы, тренерский состав. С ними [тренерами] надо встречаться, с ними надо общаться, с ними нужно разговаривать, они расскажут о проблемных вопросах», — отметил глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 23 апреля.

Биография

Денисов Юрий Александрович

Он также обратил внимание на то, что министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский «периодически бегает от спортивных федераций».

«Только спорт высших достижений [в приоритете] у Кабельского. […] Спорт высших достижений не может быть без подпитки из обычных школ, от федераций, где занимаются дети. Это невозможно ни по плаванию, ни по легкой атлетике, ни по художественной, ни по спортивной гимнастике», — пояснил Иван Белозерцев.

В связи с этим он поручил Юрию Денисову активнее взаимодействовать со спортивными общественными организациями.

«Два раза в год — ставьте себе в план вместе с министром, проводите встречу с руководителями федераций по направлениям», — сказал губернатор.