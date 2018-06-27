В Кузнецке пройдут соревнования по мотоспорту, посвященные Василию Бочкареву Спорт

Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Чемпионат и первенство Пензенской области по мотокроссу, посвященные памяти бывшего губернатора Василия Бочкарева, состоятся в Кузнецке 30 июня и 1 июля.

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В первый день соревнования будут проходить с 10.00 до 16.00 на мототрассе в Сухановском овраге.

Торжественное открытие состязаний запланировано на 11.00 1 июля.

Биография

Бочкарев Василий Кузьмич

В 1995 году после 15-летнего перерыва мотоциклетный спорт в Пензенской области начал новый виток развития.

Именно тогда по инициативе Василия Бочкарева — мастера спорта СССР по мотоциклетному спорту, в то время занимавшего пост главы администрации Железнодорожного района Пензы — была организована мотоциклетная федерация Пензенской области.