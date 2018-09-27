Министерство спорта Пензенской области разработало меры поддержки молодых специалистов Спорт

Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Министерство физической культуры и спорта Пензенской области подготовило проект внесения изменений в закон об оплате труда работников государственных учреждений для поддержки молодых тренеров и иных специалистов данной сферы. Об этом сообщил глава регионального Минспорта Григорий Кабельский.

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«В качестве формы поддержки молодых специалистов из числа тренеров и иных специалистов в области спорта всех наименований учреждений предлагается установить […] выплаты молодым специалистам — 50% от ставки заработной платы и их наставникам — 15%», — сказал он в ходе заседания коллегии министерства в четверг, 27 сентября.

Григорий Кабельский пояснил, что выплата предназначена для работников со средним или высшим профессиональным образованием при первичном трудоустройстве по специальности в организацию, осуществляющую деятельность в области физической культуры и спорта, в течение года после окончания учебного заведения.

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«Статус однократно действителен в течение трех лет с момента заключения с сотрудником трудового договора», — уточнил министр.

Он добавил, что документом также предусматривается установить в организациях отрасли, осуществляющих подготовку спортивного резерва, повышающий коэффициент 0,15, а в учреждениях, где предусмотрена работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья — 0,2.

Григорий Кабельский уточнил, что за последние три года в Пензенской области увеличилось число молодых специалистов, но число тренеров старше 60 лет продолжает неуклонно расти.

«Нужно обратить внимание на подбор молодых специалистов […] Мы видим, что многие уезжают и в конечном итоге не возвращаются. Надо предпринимать шаги для того, чтобы все-таки наши спортсмены, ребята, возвращались домой», — сказал глава регионального Минспорта.