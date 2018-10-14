Пензенская «Лагуна-УОР» одержала вторую победу над «ОрелГУ» Спорт

Пенза, 14 октября 2018. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР» одержала убедительную победу со счетом 8:2 над «ОрелГУ» во втором матче чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги, который состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» в минувшую субботу, 13 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Уже на второй минуте Мария Самойлова, перехватившая мяч, убежала один на один с голкипером соперников и заставила его капитулировать — 1:0. Менее минуты хозяевам площадки понадобилась для того, чтобы удвоить свое преимущество. Мария Крупина отправила мяч в пустые ворота.

В середине первого тайма еще дважды голы забила Мария Самойлова, оформившая первый в этом сезоне хет-трик.

Первый опасный момент у ворот «Лагуны-УОР» игроки орловской команды создали за четыре минуты до перерыва, но Мария Сурнина отстояла честь команды. На 19-й минуте Мария Крупина оформила дубль.

Читайте также

Пензенская «Лагуна-УОР» начала с победы выступление на чемпионате России

На 22-й минуте свой первый мяч в чемпионате забила Оксана Пегова — 6:0. Через две минуты ошибкой пензенских спортсменов воспользовалась Наталья Пацекина. На ее гол ответила Ксения Олькова — 7:1.

За семь минут до завершения встречи «Лагуна-УОР» перешла на игру в пять полевых игроков, что принесло результат — на 35-й минуте отличилась Екатерина Самойлова.

Точку в встрече поставили гости — Надежда Соловьева на 39-й минуте отправила мяч в пустые ворота пензенских футболисток, сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, после двух победных матчей первого тура «Лагуна-УОР» стала лидером турнирной таблицы чемпионата России с шестью очками.