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Пензенские спортсмены завоевали медали на ЧР по шашкам и шахматам

12:17 | 06.05.2019 | Спорт

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Пенза, 6 мая 2019. PenzaNews. Представители Пензенской области завоевали две медали на чемпионате России по шашкам и шахматам для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), который завершился в Барнауле.

Пензенские спортсмены завоевали медали на ЧР по шашкам и шахматам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Андрей Терсинцев завоевал бронзовую медаль по шахматам среди колясочников. Ирина Караева — награду такого же достоинства по шашкам среди женщин.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, оба участника являются кандидатами в мастера спорта в своих дисциплинах.

Чемпионат России по шашкам и шахматам среди лиц с ПОДА проходил в городе Барнауле в Алтайском крае с 26 апреля по 5 мая.

В соревнованиях по шахматам приняли участие 45 спортсменов из 19 регионов страны. В состязаниях по шашкам за победу боролись 34 представителя 13 субъектов федерации.

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