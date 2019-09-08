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Яна Смердова из Пензы выступит на чемпионате мира по легкой атлетике

11:57 | 08.09.2019 | Спорт

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Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. Воспитанница центра спортивной подготовки Пензенской области Яна Смердова включена в число российских спортсменов, которые в нейтральном статусе выступят на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре.

Яна Смердова из Пензы выступит на чемпионате мира по легкой атлетике. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она поборется за победу в спортивной ходьбе на дистанции 20 км.

Всего квалификационные нормативы выполнили 24 российских легкоатлета, имеющих нейтральный статус.

Так, Полина Миллер выступит в беге на 400 метров, Вера Рудакова и Валерия Андреева — на такой же дистанции с барьерами.

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За победу в прыжках в длину будут бороться Дарья Клишина и Елена Соколова, в высоту — Мария Ласицкене, с шестом — Анжелика Сидорова, Ольга Муллина и Алена Лутковская.

На метание молота заявлены Елизавета Царева и София Палкина.

Среди мужчин Сергей Шубенков выступит в беге на 110 метров с барьерами, Федор Шутов — в марафоне, Василий Мизинов — в ходьбе 20 км. Алексей Федоров покажет свои силы в тройном прыжке, Илья Иванюк — в прыжке в высоту, Максим Афонин и Александр Лесной — в толкании ядра, Денис Лукьянов и Евгений Коротовский — в метании молота, Илья Шкуренев — в десятиборье.

Соревнования пройдут в Дохе с 27 сентября по 6 октября, сообщается на сайте центра спортивной подготовки Пензенской области.

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