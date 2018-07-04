Андрей Бурлаков возглавит пензенскую делегацию на «Всероссийском дне поля» АПК

Пенза, 4 июля 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков возглавит делегацию региона на выставке «Всероссийский день поля – 2018», которая пройдет в Липецкой области с 5 по 7 июля.

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Также в ее состав войдут представители агрономического сектора областного Минсельхоза, ведущие сельхозтоваропроизводители и специалисты Пензенского государственного аграрного университета.

Намечено участие членов делегации в деловой программе мероприятия, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Выставка «Всероссийский день поля» является ежегодным событием, в ходе которого компании демонстрируют лучшие образцы селекции и сельскохозяйственного машиностроения, передовые технологии растениеводства, животноводства и перерабатывающей отрасли, а специалисты обсуждают пути дальнейшего развития отечественного АПК.

Главной темой мероприятия в 2018 году определено развитие селекции.