Как подготовиться к ЕГЭ, чтобы успешно его сдать? Статьи

Пенза, 15 апреля 2019. PenzaNews. Досрочный период сдачи ЕГЭ уже идет с 20 марта, но большинству школьников испытания только предстоят, а это значит, что у них еще остается немного времени на подготовку. В Пензенской области в этом году 5 тыс. 340 выпускников — почти 92% от общего числа участников государственной итоговой аттестации (ГИА).

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Всего ГИА пройдут 5 тыс. 815 человек. Как и прежде, выпускникам нужно обязательно сдавать русский язык и математику.

Какие сложности по обязательным предметам?

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) ежегодно анализирует результаты экзаменов. Согласно его данным, по русскому языку в прошлом учебном году «просела» часть, связанная с умением грамотно излагать мысли, работой со словом и текстом, языковыми явлениями — это сказалось на качестве написания сочинения-рассуждения.

На базовом уровне ЕГЭ по математике из года в год низкими оказываются результаты выполнения геометрических задач, причем как планиметрических, так и стереометрических. По информации ФИПИ, с ними справляются только самые подготовленные участники экзамена. Ошибки по-прежнему возникают из-за непонимания условия, неправильных вычислений и слабых геометрических представлений.

При сдаче ЕГЭ по математике на профильном уровне специалисты института называют проблемой слабое представление о геометрическом смысле производной и неумение исследовать с помощью нее функции, а также недостаточное знание фактов и методов планиметрии и стереометрии.

Если выпускник не преодолел минимальный порог по одному из двух основных предметов, то он сможет пересдать осенью. Если же и во второй раз он покажет неудовлетворительные результаты, то аттестат не получит. Такая участь в прошлом году постигла 10 пензенских выпускников.

Какие предметы выбирают выпускники 2019 года?

Среди дисциплин по выбору лидирует математика профильного уровня. Ее в 2019 году выбрали 3 тыс. 349 человек, чуть меньше, чем сдали в 2018-м — 3 тыс. 545. Второе место занимает обществознание — 3 тыс. 126 в 2019 году и 2 тыс. 848 в 2018-м.

Вдвое меньше выпускников отдают предпочтение физике. В 2019 году намерение сдавать этот предмет выразили 1 тыс. 527 человек. ЕГЭ по биологии планируют пройти 1 тыс. 320, по истории — 1 тыс. 40, по информатике и ИКТ — 965, по химии — 868.

На получение аттестата предметы по выбору не влияют. Они учитываются только при поступлении в вуз.

Учат в школе

Институт регионального развития Пензенской области провел независимую оценку качества образования за 2017–2018 учебный год. По данным социологического мониторинга, большинство опрошенных родителей и педагогов оценивают качество школьного образования как высокое или среднее.

Фото: Irrpo.pnzreg.ru

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что свыше 80% пензенских школьников посещают внеурочные занятия. На факультативах ученики могут узнать о технологиях работы с контрольно-измерительными материалами и подтянуть знания по разным предметам.

Однако подготовка в школе не всегда дает желаемый эффект. Обучение проводится в группах и учитель физически не может уделить достаточное внимание каждому. Тогда родители вынуждены искать другие варианты — например, оплачивать индивидуальные уроки.

Занятия с репетиторами

В этом случае все время уделяется одному школьнику с учетом его способностей и потребностей. Стоимость соответствующая, и она может сильно бить по карману. Судя по объявлениям, в Пензе часовое занятие стоит в среднем 500–600 рублей, но вполне может достигать и 1,5 тыс. рублей.

Свои услуги предлагают как учителя школ, так и студенты старших курсов. Здесь важно внимательно изучить отзывы или попросить знакомых порекомендовать репетитора. Хорошее резюме не гарантирует, что человек владеет методикой обучения и достаточными знаниями. Немалые деньги быть потрачены зря, а время на подготовку — упущено.

Современные способы

Как вариант, для подготовки к ЕГЭ можно обратиться к онлайн-сервисам. Они позволяют подтягивать свои знания там, где удобно, и экономят время, ведь его не приходится тратить на дорогу. Одним из них является проект МТС « Smart University » (лицензия на осуществление образовательной деятельности №039383 выдана ООО «Корпоративный университет МТС» департаментом образования города Москвы 24 мая 2018 года). Здесь занятия, как и при обычном репетиторстве, ведут преподаватели, но только есть гарантия, что все они прошли жесткий отбор и имеют соответствующий уровень квалификации.

На сайте предложены занятия по английскому языку и математике профильного уровня. На бесплатном пробном уроке выявляются слабые места, чтобы в дальнейшем педагог знал, на чем именно следует делать больший акцент. Индивидуальная программа с учетом требований, знаний и занятости в школе формируется после оплаты одного из пакетов. Ученику подбирают конкретного преподавателя, которого в случае необходимости можно будет заменить.

По математике программа включает в себя все разделы за 10–11 классы — алгебру, функции и начала анализа, теорию вероятности, уравнения и неравенства, текстовые задачи, планиметрию, стереометрию. Для тех, кто нацелен получить 80–100 баллов, предусмотрены занятия по типам параметрических уравнений и неравенств, а также теории чисел.

Как отмечается на сайте МТС/Медиа, программа составлена экспертами по ЕГЭ в сотрудничестве с ведущими специализированными изданиями, опытными педагогами и авторами московского центра непрерывного математического образования, которые готовят задания для реального госэкзамена.

Занятия по английскому языку разработал коллектив авторов под руководством кандидата педагогических наук, сертифицированного преподавателя DELTA Анны Почепаевой. С нуля создано более 3 тыс. упражнений. Их проверили на соответствие нормам носители английского языка из США и Великобритании. В рамках программы школьник имеет возможность повышать свои навыки по шести направлениям — лексике, грамматике, говорению, письму, аудированию и чтению, уровень которых и лежит в основе оценки ЕГЭ.

Фото: Smart-university.ru

Кроме того, на портале предусмотрено прохождение ЕГЭ-марафона по математике, русскому и английскому языкам. В ходе него участники разбирают, как выполнять те или иные задания, какие есть подводные камни, влияющие на баллы, и хитрости при сдаче.

Самостоятельная подготовка и настрой

Если уровень знаний и дисциплина позволяют, то можно готовиться к экзаменам самостоятельно. Типовые задания по ЕГЭ за прошлые годы находятся в открытом доступе на сайте ФИПИ, а примеры решений легко найти в интернете.

Восполнить пробелы помогут учебники и методические пособия. При прилежной и осмысленной учебе на протяжении всех 11 классов сложностей возникнуть не должно. По трудным заданиям ребенок всегда может проконсультироваться со своим учителем.

Вместе с тем подготовка к единому государственному экзамену не ограничивается только знаниями. Многое зависит от настроя ученика, умения успокоиться в стрессовой ситуации и даже от того, как построено общение с родителями. Дельные советы есть в брошюре Рособрнадзора «Я сдам ЕГЭ».

Тяжело в учении — легко в бою

В целом в Пензенской области в последние годы видны улучшения результатов по сдаче ЕГЭ. Средний балл вырос практически по всем предметам в 2018 году по сравнению с 2017-м. Максимальное увеличение зафиксировано по английскому языку (+17,8 балла), математике профильного уровня (+2,9), литературе (+2,7) и химии (+2,2).

На 100 баллов оценены 25 работ выпускников Пензенской области: девять — по русскому языку, семь — по химии, три — по физике, по две — по обществознанию, информатике и ИКТ, по одной — по литературе и истории.

Какими будут результаты в этом году, станет понятно в конце июля, а пока на них еще можно повлиять. Выбор способа подготовки остается за учениками и их родителями.

Елена Борисова