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Житель Вадинского района стал жертвой мошенничества при покупке товара через Интернет

10:44 | 22.01.2017 | Криминал

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Пенза, 22 января 2017. PenzaNews. 55-летний мужчина из Вадинского района Пензенской области, перечисливший оплату за товар непроверенному поставщику, контакты которого он нашел в Интернете, стал жертвой мошенничества.

Житель Вадинского района стал жертвой мошенничества при покупке товара через Интернет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На одном из сайтов мужчина заказал холодильный моноблок. Следуя условиям продавца, он перевел 28 тыс. рублей на банковский расчетный счет, после чего по телефону, указанному в объявлении, связался с неизвестным. Тот подтвердил оплату заказа и пояснил, что товар будет выслан в течение трех дней. Однако месяц спустя гражданин посылку не получил, а телефон продавца перестал отвечать», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по данному факту организована проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.
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