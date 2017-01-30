В Бессоновском районе заключены под стражу двое мужчин, подозреваемых в грабеже Криминал

Грабово, 30 января 2017. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении двоих мужчин, подозреваемых в ограблении пенсионерки в селе Грабово Бессоновского района Пензенской области.

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«Вечером женщина легла спать, забыв запереть входную дверь. Ночью в дом зашли двое мужчин, один из которых закрыл пожилой женщине рот своей рукой, а другой стал обыскивать комнату и достал из-под матраса кровати, на которой лежала пенсионерка, 12 тыс. рублей. Затем злоумышленники скрылись», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что личности подозреваемых были установлены в течение суток.

«Ими оказались двое местных жителей, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. В момент задержания они находились в состоянии наркотического опьянения. Злоумышленники признались в содеянном и пояснили, что деньги потратили на приобретение наркотиков», — отметили в пресс-службе.

В управлении пояснили, что по факту грабежа группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело.