Житель Рамзая осужден за кражу 50 тыс. рублей из дома женщины в Морсово Криминал

Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима назначено жителю Рамзая Пензенской области, который признан судом виновным в краже чужого имущества с незаконным проникновением в жилище.

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«24 октября 2016 года он через незапертую входную дверь зашел в дом потерпевшей в селе Морсово. Из сумки, висевшей на стене, мужчина похитил деньги в сумме 50 тыс. рублей. После чего он скрылся с места преступления, похищенными деньгами распорядился по своему усмотрению», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Земетчинского районного суда.

По его словам, мужчина пояснил, что пришел в дом потерпевшей занять денег, но ее дома не оказалось, и он совершил кражу.

«При назначении наказания суд учел наличие отягчающего обстоятельства — рецидива преступлений. Причиненный ущерб мужчина возместил частично, поэтому суд взыскал с него в пользу потерпевшей оставшуюся часть», — добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что приговор не вступил в законную силу.