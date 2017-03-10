Заседание по делу автосалона «Юго-Западный» состоится в пензенском облсуде 15 марта Криминал

Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Заседание по уголовному делу о махинациях в автосалоне «Юго-Западный», приговор по которому был вынесен 15 декабря 2016 года, состоится в Пензенском областном суде в предстоящую среду, 15 марта. Об этом сообщил замруководителя следственного управления СКР по региону Владимир Фомин в ходе встречи с журналистами.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В свою очередь глава следственного управления СКР по Пензенской области Олег Трошин подчеркнул, что дело на дополнительное расследование в ведомство не возвращалось.

«Оно в суде находится», — уточнил он.

Комментируя информацию о том, что в настоящее время следователи вновь вызывают для дачи показаний 41 человека, которые ранее были исключены из числа потерпевших, Олег Трошин отметил, что «проверка еще не закончена».

«Решение еще не принято. Но я с удовольствием прокомментирую то обстоятельство, что до того, как дело поступило к нам, ни одному гражданину не был возмещен ущерб. Ни одному гражданину! После того, как дело поступило к нам, […] еще 32 человека получили те деньги, которые должны были выдать в этом ООО», — сказал генерал-лейтенант юстиции.

В свою очередь заместитель главного редактора газеты «Улица Московская» Евгений Малышев обратил его внимание на то, что 16 млн. рублей будет выплачено потерпевшим из бюджета Пензенской области.

«Фонд «Поручитель» платит эти деньги», — сказал журналист.

Олега Трошина эта информация удивила.

«Фонд «Поручитель»? Вы отвечаете за свои слова?» — поинтересовался он, попросив коллег зафиксировать и перепроверить данные сведения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в феврале 2017 года стало известно, что прокуратура принесла апелляционные представления на постановление Первомайского районного суда Пензы от 12 декабря 2016 года, которым было отказано в возвращении уголовного дела о махинациях в автосалоне «Юго-Западный» в надзорное ведомство, а также на приговор от 15 декабря, которым гендиректор компании был оправдан по большинству пунктов обвинения.

В частности, в апелляционном представлении указывается на противоречие выводов суда о непричастности Сергея Коробкова к 85 эпизодам хищения полученным в ходе рассмотрения дела доказательствам.