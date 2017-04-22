Следствие по делу о гибели мальчика из Каменки от ожогов 90% тела продлено до 3 мая Криминал

Пенза, 22 апреля 2017. PenzaNews. Срок предварительного следствия по делу о гибели 10-летнего мальчика из города Каменки Пензенской области, получившего ожоги 90% тела на берегу реки Атмис 3 июня 2016 года, продлен до 3 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

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«В настоящее время уголовное дело находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Пензенской области, у руководителя отдела — Чапанова Андрея Николаевича», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что общий объем дела почти за год достиг 10 томов.

«Необходимо отметить, что следствием с целью установления объективных данных проведена кропотливая скрупулезная работа. С момента возбуждения уголовного дела проведено более 339 следственных действий, из них 104 допроса свидетелей, 79 допросов несовершеннолетних свидетелей, шесть очных ставок, девять проверок показаний на месте, пять следственных экспериментов, 10 осмотров мест происшествия и предметов, 14 обысков и выемок, 37 экспертиз», — сказала Юлия Пилясова.

Она напомнила, что после смерти мальчика в больнице дело было переквалифицировано на ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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«По данным следствия, вечером 3 июня 2016 года мальчик с тремя приятелями находился на берегу реки Атмис на окраине города Каменки. У одного из подростков был мопед. Пострадавший мальчик стоял рядом с мопедом, крышка бензобака которого была открыта, мопед упал на него. Бензин вытек на одежду лежавшего на земле ребенка. Подбежавший в это время к потерпевшему малолетний приятель — владелец мопеда — с помощью зажигалки поджег на земле следы бензина в непосредственной близости от мальчика, от чего произошло воспламенение, и ребенок получил ожоги», — пояснила собеседница агентства.

По словам Юлии Пилясовой, следователи постоянно проводят рабочие встречи матери мальчика с целью выяснения имеющихся у нее ходатайств.

«Всего по уголовному делу удовлетворено 21 ходатайство. Доводы потерпевшей стороны проверялись и проверяются в настоящее время следственным путем», — отметила она.

Представитель СКР особо обратила внимание на то, что дело было изучено сотрудниками прокуратуры, но какие-либо мер реагирования по нему со стороны надзорного ведомства не вносилось.