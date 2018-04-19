Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в смерти жителя Башмаково Криминал

Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении мужчины, обвиняемого в смерти 59-летнего жителя Башмаково Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, вечером 12 апреля обвиняемый 1995 года рождения вместе с матерью пошел к односельчанину с целью выяснения с ним отношений, поскольку заподозрил того в краже продуктов из своего дома. Придя к потерпевшему, молодой человек начал предъявлять ему претензии, однако мужчина отрицал свою причастность к совершению хищения. Тогда обвиняемый нанес два удара кулаком по лицу хозяина дома, тот упал. Поднявшись, он предложил молодому человеку и его матери пройти на кухню и спокойно поговорить», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в доме обвиняемый вновь начал задавать вопросы о краже, а хозяин в какой-то момент нецензурно выразился в его адрес.

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«Злоумышленник вновь нанес мужчине удар рукой по лицу, после чего ему попался фрагмент деревянного черенка, которым он несколько раз ударил по голове потерпевшего. Мать обвиняемого в момент совершения преступления находилась рядом с сыном, однако, будучи в состоянии алкогольного состояния, не пыталась остановить его», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что потерпевший скончался на месте происшествия — множественные ушибленные раны головы повлекли массивную кровопотерю.

«В настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Назначены судебные медицинская, биологическая, цитологическая и психолого-психиатрическая экспертизы», — сказала представитель управления.