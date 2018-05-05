В Пензе участники похищения девочки получили условные сроки Криминал

Пенза, 5 мая 2018. PenzaNews. Двое мужчин, которые помогли матери похитить в Пензе 1,5-годовалую дочь, проживающую с отцом, признаны судом виновными в самоуправстве и приговорены к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что полуторагодовалая девочка проживала с отцом. Ее мать ушла из семьи и длительное время не навещала дочь. В ноябре 2017 года женщина решила забрать ребенка себе. С этой идеей она обратилась к своему новому супругу 1981 года рождения. Последний согласился и предложил своему знакомому 1982 года рождения насильно вернуть ребенка матери. По их плану девочка после захвата вместе с матерью должна была быть перевезена на автомашине «Toyota» под управлением вышеуказанного знакомого в Оренбургскую область», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что за участие в преступлении новый супруг женщины передал подельнику ноутбук и домашний кинотеатр.

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«Утром 21 ноября мужчины вместе с матерью ребенка прибыли к дому, где девочка на тот момент проживала с отцом и бабушкой. Убедившись, что отец ребенка ушел на работу, они проследовали к входной двери, где один из злоумышленников постучал во входную дверь и представился бабушке девочки почтальоном, доставившим заказное письмо. После того как женщина с ребенком на руках открыла дверь, он толкнул ее, брызнул газовым баллончиком в лицо и выхватил девочку из рук», — сказала Татьяна Махницкая, добавив, что злоумышленник передал девочку матери.

По ее словам, преступникам пытался помешать сосед потерпевшей.

«Чтобы нейтрализовать его, мужчина 1981 года рождения распылил содержимое газового баллончика в ему лицо», — сообщила представитель следственного управления.

Она напомнила, что впоследствии мать вместе с девочкой была перевезена в поселок Первомайский Оренбургской области, где их и обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

«Приговор суда пока не вступил в законную силу», — отметила Татьяна Махницкая.