В Пензенской области изъята крупная партия немаркированной табачной продукции Криминал

Пенза, 26 декабря 2019. PenzaNews. Крупная партия немаркированной табачной продукции изъята из незаконного оборота в Пензенской области.

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«Сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что житель города Кузнецка — индивидуальный предприниматель — занимается хранением и распространением немаркированной табачной продукции. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сведения подтвердились. Полицейские установили факт реализации данным гражданином табачных изделий, на которых отсутствовали специальные марки», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что в гараже мужчины было обнаружено более 20 тыс. пачек, в торговой точке — еще 4 тыс.

По данному факту организована проверка.

Представители правоохранительных органов пытаются установить лиц, причастных к поставке данной продукции на территорию Пензенской области.