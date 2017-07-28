Кандидатура на пост директора пензенского колледжа искусств пока не определена Культура

Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Кандидатура на пост директора пензенского колледжа искусств, который покидает Михаил Андреев, пока не определена. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов, исполняющий обязанности руководителя ведомства на период отпуска Татьяны Курдовой.

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«Вот этот момент пока не могу прокомментировать. Поймите, как все будет известно, вы об этом все узнаете», — сказал собеседник агентства.

По мнению Владимира Карпова, информация регионального Минкульта, где сначала не подтвердили обсуждение вопроса об увольнении Михаила Андреева, а вскоре назвали его решенным, не является противоречивой.

«Когда Татьяна Владимировна [Курдова] сказала, на тот период вопрос был решен. А первые два дня вам давали четкую, ясную, непротиворечивую информацию — информацию, соответствующую действительности. На тот момент вопрос еще был открыт», — пояснил и.о. главы Минкульта Пензенской области.

Он пояснил, что решение о расторжении трудовых отношений с Михаилом Андреевым принято в связи с претензиями к его работе.

«Решение было принято из-за того, что на протяжении последнего времени в ходе проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности колледжа были выявлены серьезные нарушения. По итогам данных нарушений директор привлекался к дисциплинарной и административной ответственности», — сказал Владимир Карпов.