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Кандидатура на пост директора пензенского колледжа искусств пока не определена

11:10 | 28.07.2017 | Культура

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Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Кандидатура на пост директора пензенского колледжа искусств, который покидает Михаил Андреев, пока не определена. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов, исполняющий обязанности руководителя ведомства на период отпуска Татьяны Курдовой.

Заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вот этот момент пока не могу прокомментировать. Поймите, как все будет известно, вы об этом все узнаете», — сказал собеседник агентства.

По мнению Владимира Карпова, информация регионального Минкульта, где сначала не подтвердили обсуждение вопроса об увольнении Михаила Андреева, а вскоре назвали его решенным, не является противоречивой.

«Когда Татьяна Владимировна [Курдова] сказала, на тот период вопрос был решен. А первые два дня вам давали четкую, ясную, непротиворечивую информацию — информацию, соответствующую действительности. На тот момент вопрос еще был открыт», — пояснил и.о. главы Минкульта Пензенской области.

Он пояснил, что решение о расторжении трудовых отношений с Михаилом Андреевым принято в связи с претензиями к его работе.

«Решение было принято из-за того, что на протяжении последнего времени в ходе проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности колледжа были выявлены серьезные нарушения. По итогам данных нарушений директор привлекался к дисциплинарной и административной ответственности», — сказал Владимир Карпов.
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