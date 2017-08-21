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В пензенском драмтеатре утверждены актеры на роли в «Бесприданнице»

10:40 | 21.08.2017 | Культура

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Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Распределение ролей утверждено в спектакле «Бесприданница», который станет первой премьерой 225-го сезона в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского.

В пензенском драмтеатре утверждены актеры на роли в «Бесприданнице»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Роль Ларисы Огудаловой будут в очередь играть Анна Арзямова и Елена Павлова. Ее мать, Хариту Огудалову, исполнит Вера Дупенко.

Богатого купца Мокия Кнурова сыграет Сергей Пахомов. Его молодого коллегу Василия Вожеватова представят Николай Шаповалов и Артем Тихомиров, а бедного, но амбициозного чиновника Юлия Карандышева — Николай Потапов и Артем Самохин.

В образе судовладельца Сергея Паратова предстанет Артем Давыдов. Провинциального актера Счастливцева по прозвищу Робинзон сыграет Владислав Матюкин.

Над сценографией и костюмами работает художник Марина Смельчакова, музыкальное оформление подбирает Валерий Куликов. Вокалом с актерами займется педагог Ольга Роба.

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Ставит спектакль московский режиссер Александр Баркар. Он планирует показать классическую драму с позиций сегодняшнего дня, однако не намерен переносить героев в современные реалии.

Премьера «Бесприданницы» пройдет в первой половине октября.

Постановка этой пьесы станет 33-м обращением театра к творчеству Александра Островского за послевоенные годы.

«Бесприданницу» в 1952 году уже ставил режиссер Николай Верминский. Тогда Ларису Огудалову играла Людмила Лозицкая, а Сергея Паратова — Давид Доля, сообщается на сайте учреждения культуры.
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