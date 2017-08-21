В пензенском драмтеатре утверждены актеры на роли в «Бесприданнице» Культура Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Распределение ролей утверждено в спектакле «Бесприданница», который станет первой премьерой 225-го сезона в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Роль Ларисы Огудаловой будут в очередь играть Анна Арзямова и Елена Павлова. Ее мать, Хариту Огудалову, исполнит Вера Дупенко. Богатого купца Мокия Кнурова сыграет Сергей Пахомов. Его молодого коллегу Василия Вожеватова представят Николай Шаповалов и Артем Тихомиров, а бедного, но амбициозного чиновника Юлия Карандышева — Николай Потапов и Артем Самохин. В образе судовладельца Сергея Паратова предстанет Артем Давыдов. Провинциального актера Счастливцева по прозвищу Робинзон сыграет Владислав Матюкин. Над сценографией и костюмами работает художник Марина Смельчакова, музыкальное оформление подбирает Валерий Куликов. Вокалом с актерами займется педагог Ольга Роба. Читайте также

Открыта интернет-продажа билетов на спектакли пензенского драмтеатра Ставит спектакль московский режиссер Александр Баркар. Он планирует показать классическую драму с позиций сегодняшнего дня, однако не намерен переносить героев в современные реалии. Премьера «Бесприданницы» пройдет в первой половине октября. Постановка этой пьесы станет 33-м обращением театра к творчеству Александра Островского за послевоенные годы. «Бесприданницу» в 1952 году уже ставил режиссер Николай Верминский. Тогда Ларису Огудалову играла Людмила Лозицкая, а Сергея Паратова — Давид Доля, сообщается на сайте учреждения культуры. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость