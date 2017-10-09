11:41:27 Понедельник, 9 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Кузнецке выступит оркестр под управлением Владимира Спивакова

11:25 | 09.10.2017 | Культура

Печать

Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Концерт национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова состоится в творческом центре «Родина» в Кузнецке Пензенской области 12 ноября.

Творческий центр «Родина» в Кузнецке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации города, мероприятие будет организовано в рамках программы Минкульта РФ «Всероссийские филармонические сезоны».

Ожидается, что в концерте примут участие лауреаты международных конкурсов — Надежда Гулицкая (сопрано) и Алексей Неклюдов (тенор).

«Всероссийские филармонические сезоны» — творческий проект, направленный на возрождение активной концертной деятельности на всей территории России и обеспечение равного доступа к культурным ценностям для жителей регионов.

Реализуется с 2003 года министерством культуры РФ и московской государственной академической филармонией.

Благодаря беспрецедентным по масштабу гастрольным турам россияне от Калининграда и Мурманска до Владивостока и Магадана могут соприкоснуться с искусством выдающихся музыкантов Владимира Федосеева, Юрия Симонова, Владимира Спивакова, Юрия Башмета, Михаила Плетнева, Владимира Юровского и других.
Актуальное
Читайте также
Из Пензы в Сочи на всемирный фестиваль молодежи отправились 20 волонтеров В Засечном ночью загорелись два строительных вагончика
Теннисный турнир в честь Дня машиностроителя в Пензе объединит более 50 человек Кубок России начнется для пензенской «Лагуны-УОР» 20 октября
На территории ПензГТУ пройдет донорский марафон Пензенский госуниверситет присоединится к «Неделе без турникетов»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама