В Кузнецке выступит оркестр под управлением Владимира Спивакова Культура Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Концерт национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова состоится в творческом центре «Родина» в Кузнецке Пензенской области 12 ноября. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации города, мероприятие будет организовано в рамках программы Минкульта РФ «Всероссийские филармонические сезоны». Ожидается, что в концерте примут участие лауреаты международных конкурсов — Надежда Гулицкая (сопрано) и Алексей Неклюдов (тенор). «Всероссийские филармонические сезоны» — творческий проект, направленный на возрождение активной концертной деятельности на всей территории России и обеспечение равного доступа к культурным ценностям для жителей регионов. Реализуется с 2003 года министерством культуры РФ и московской государственной академической филармонией. Благодаря беспрецедентным по масштабу гастрольным турам россияне от Калининграда и Мурманска до Владивостока и Магадана могут соприкоснуться с искусством выдающихся музыкантов Владимира Федосеева, Юрия Симонова, Владимира Спивакова, Юрия Башмета, Михаила Плетнева, Владимира Юровского и других. Нашли ошибку в тексте?

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