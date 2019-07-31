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Расширена экспозиция виртуального музея пензенской промышленности

10:56 | 31.07.2019 | Культура

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Пенза, 31 июля 2019. PenzaNews. Двенадцатый по счету зал «Новые лидеры», рассказывающий о современных динамично развивающихся предприятиях Пензенской области, создан в виртуальном музее промышленности региона.

Расширена экспозиция виртуального музея пензенской промышленности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем представлена информация о 20 компаниях, в том числе заводе «Элетех», фирме «Юмирс», мебельной фабрике «Элна» и других. Можно ознакомиться с наиболее крупными событиями, связанными с этими производствами, и фотографиями. Все они расположены в хронологическом порядке.

Кроме того, электронном в музее, созданном в 2018 году, представлены снимки образцов продукции пензенских предприятий по разным направлениям, в том числе первых отечественных электронно-вычислительных машин, систем охраны государственной границы, металлообрабатывающих станков, сердечных клапанов, авиатренажеров, датчиков и приборов для оснащения космических кораблей и ядерных боеприпасов, а также рабочего процесса на заводах.

Один из разделов музея посвящен организации производства на предприятиях оборонной промышленности в период Великой Отечественной войны: в нем экспонируются документы и фотографии тех лет, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

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