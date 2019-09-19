В Пензе открыта продажа билетов на спектакли фестиваля «Маскерадъ» Культура

Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Продажа билетов на спектакли основной программы III международного театрального фестиваля «Маскерадъ», который состоится в Пензе, открыта со вторника, 24 сентября.

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Он пройдет на большой и малой сценах драматического театра имени А.В. Луначарского с 24 по 31 октября и будет посвящен творчеству уроженца Пензы Всеволода Мейерхольда. Театры-участники покажут спектакли по пьесам, к которым он в разное время обращался как режиссер или как актер.

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Торжественное открытие фестиваля состоится 24 октября. В этот день московский театр «Школа драматического искусства» покажет спектакль «Женитьба» по одноименной пьесе Николая Гоголя.

Также в рамках «Маскерада» свое творчество представят ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова, театр юного зрителя Заречного, пермский театр «У Моста», областной драматический театр имени А.В. Луначарского, саратовский академический театр драмы имени И.А. Слонова, пензенский ТЮЗ.

31 октября московский театр на Юго-Западе покажет «Чайку» по пьесе Антона Чехова, после чего состоится закрытие фестиваля, сообщается на сайте драмтеатра.