EN
11:29:31 Вторник, 24 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
«НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА»: «Лекарства движутся по кругу? Минуя больных и принося миллиарды»

В Пензе открыта продажа билетов на спектакли фестиваля «Маскерадъ»

08:45 | 24.09.2019 | Культура

Печать

Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Продажа билетов на спектакли основной программы III международного театрального фестиваля «Маскерадъ», который состоится в Пензе, открыта со вторника, 24 сентября.

В Пензе открыта продажа билетов на спектакли фестиваля «Маскерадъ». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он пройдет на большой и малой сценах драматического театра имени А.В. Луначарского с 24 по 31 октября и будет посвящен творчеству уроженца Пензы Всеволода Мейерхольда. Театры-участники покажут спектакли по пьесам, к которым он в разное время обращался как режиссер или как актер.

Читайте также

Определена основная программа пензенского фестиваля «Маскерадъ»

Торжественное открытие фестиваля состоится 24 октября. В этот день московский театр «Школа драматического искусства» покажет спектакль «Женитьба» по одноименной пьесе Николая Гоголя.

Также в рамках «Маскерада» свое творчество представят ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова, театр юного зрителя Заречного, пермский театр «У Моста», областной драматический театр имени А.В. Луначарского, саратовский академический театр драмы имени И.А. Слонова, пензенский ТЮЗ.

31 октября московский театр на Юго-Западе покажет «Чайку» по пьесе Антона Чехова, после чего состоится закрытие фестиваля, сообщается на сайте драмтеатра.

Загрузка...
Читайте также
В Кузнецке открыта первая персональная выставка картин Андрея Вахрамеева Часть жильцов пятиэтажного дома в Пензе эвакуирована из-за пожара в электрощитовой
Тепло пришло почти в половину домов Пензы Житель Заречного объявлен в розыск
Компания «Т Плюс» начала подачу тепла в Пензе В Пензе компания выплатила 1 млн. рублей долгов по зарплате
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement