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Большинство сотрудников ЦОДД перейдут в департамент ЖКХ и «Пензадормост»

12:27 | 22.12.2016 | Экономика

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Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Большинство сотрудников реорганизуемого МБУ «Центр организации дорожного движения Пензы» планируется перевести в МКУ «Департамент ЖКХ Пензы», с которым объединяют ЦОДД, и МУП «Пензадормост». Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин в ходе 30-й очередной сессии гордумы в четверг, 22 декабря.

Большинство сотрудников ЦОДД перейдут в департамент ЖКХ и «Пензадормост»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы определились с необходимым штатным расписанием, численностью сотрудников. Содержание светофорных объектов и дорожных знаков будет осуществляться муниципальным предприятием «Пензадормост», а тот функционал, который выполнялся по нормативному обеспечению деятельности в сфере дорожного движения, передается департаменту ЖКХ», — пояснил заместитель главы администрации города.

Он уточнил, что численность сотрудников ЦОДД составляет 40 человек.

«Мы сокращаем порядка 17 человек», — отметил Юрий Ильин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реорганизация МБУ «Центр организации дорожного движения Пензы» будет проведена путем объединения с МКУ «Департамент ЖКХ Пензы» с 1 января 2017 года.

Департамент ЖКХ Пензы будет являться правопреемником прав и обязанностей ЦОДД.

Располагаться учреждение будет по прежнему адресу: улица Некрасова, 34.
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