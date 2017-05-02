Пензенский бизнес-омбудсмен предложил освободить от онлайн-касс магазины в дальних селах Экономика

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Карим Кузахметов предложил на региональном уровне утвердить перечень труднодоступных сел, магазины в которых смогут вести торговлю без онлайн-касс при условии, что в них не продается алкоголь.

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«Мы совместно с Минсельхозом сделали мониторинг. По этим данным таких объектов [магазинов] около 400», — пояснил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве во вторник, 2 мая.

Эту инициативу поддержал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков, по мнению которого, обязательное использование онлайн-касс в магазинах, где обороты крайне малы, может и вовсе привести к их закрытию.

Он обратил внимание на то, что зачастую такие торговые точки являются единственным местом, где местные жители могут купить товары первой необходимости.

Комментируя озвученные данные, губернатор Иван Белозерцев поинтересовался, если ли у региона возможность принять соответствующий закон.

«Да, мы можем определить данные места как труднодоступные, и эти торговые точки смогут работать без онлайн-касс. Но опять-таки это не касается тех предприятий, которые работают с алкоголем», — пояснил Андрей Бурлаков.

В связи с этим губернатор поручил проработать данный вопрос в ближайшее время.

Онлайн-касса выдает кассовый чек и передает сведения о продаже оператору, а после этого — в налоговую инспекцию через интернет.

С 2017 года перейти на использование таких аппаратов постепенно должна большая часть розничных магазинов. В то же время федеральным законом определены категории торговцев, которые освобождены от этой обязанности. Дополнительный перечень объектов, которые могут не использовать кассовые аппараты нового типа, могут устанавливать региональные власти.

Окончательно переход на онлайн-кассы должен быть завершен к 1 июля 2018 года.