17:27:53 Вторник, 4 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Микрорайон Заря. Пенза, 3 июля 2017 г.

Учредитель ИА «PenzaNews» обладает высокой финансовой устойчивостью — Seldon.Basis

11:44 | 04.07.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Компания «ВолгаИнтерМедиа», являющаяся учредителем независимого информационного агентства «PenzaNews», обладает высокой финансовой устойчивостью и благонадежностью. Об этом свидетельствуют данные, представленные в информационно-аналитической системе Seldon.Basis.

Учредитель ИА «PenzaNews» обладает высокой финансовой устойчивостью — Seldon.Basis

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Индекс финансовой устойчивости коммерческой организации составляет 74 пункта.

Как отмечается в пояснении, долгосрочные инвестиции компании полностью финансируются за счет собственных средств, фирма способна расплатиться по всем своим краткосрочным обязательствам в течение недели.

«Финансовое положение организации устойчиво. Финансовые потоки сбалансированы, ресурсы используются достаточно эффективно», — говорится в резюме.

Индекс благонадежности — оценка надежности действующей коммерческой компании — составляет 98 пунктов.

Читайте также

С начала года количество просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» достигло почти 6 млн.

В пояснении к этому критерию сообщается, что в прошлом году компания вовремя сдавала налоговую отчетность, сведения в ЕГРЮЛ и другие ведомства; вовремя сдает финансовую отчетность в Росстат; участвует в госзакупках в качестве поставщика.

Вместе с тем госконтракты составляют незначительную долю в выручке организации.

В реестр недобросовестных поставщиков компания не включалась.

Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаИнтерМедиа» основано 13 июля 2007 года.

Основный вид деятельности — деятельность информационных агентств.

Является учредителем ИА «PenzaNews» и правообладателем соответствующего товарного знака.
Актуальное
Читайте также
В Каменке дома на двух улицах останутся без газа на несколько часов В Пензе предлагают продлить запрет на продажу спиртовых добавок
Пензенский Роспотребнадзор с начала года выявил 23 сайта по продаже алкоголя Валерий Савельев проверил качество ремонта дороги в поселке Победа
Под Пензой глава администрации сельсовета наказана за бесхозяйные объекты водоснабжения В Пензенской области с начала года из незаконного оборота изъято 30 тыс. литров алкоголя
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама