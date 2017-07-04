Учредитель ИА «PenzaNews» обладает высокой финансовой устойчивостью — Seldon.Basis Экономика

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Компания «ВолгаИнтерМедиа», являющаяся учредителем независимого информационного агентства «PenzaNews», обладает высокой финансовой устойчивостью и благонадежностью. Об этом свидетельствуют данные, представленные в информационно-аналитической системе Seldon.Basis .

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Индекс финансовой устойчивости коммерческой организации составляет 74 пункта.

Как отмечается в пояснении, долгосрочные инвестиции компании полностью финансируются за счет собственных средств, фирма способна расплатиться по всем своим краткосрочным обязательствам в течение недели.

«Финансовое положение организации устойчиво. Финансовые потоки сбалансированы, ресурсы используются достаточно эффективно», — говорится в резюме.

Индекс благонадежности — оценка надежности действующей коммерческой компании — составляет 98 пунктов.

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С начала года количество просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» достигло почти 6 млн.

В пояснении к этому критерию сообщается, что в прошлом году компания вовремя сдавала налоговую отчетность, сведения в ЕГРЮЛ и другие ведомства; вовремя сдает финансовую отчетность в Росстат; участвует в госзакупках в качестве поставщика.

Вместе с тем госконтракты составляют незначительную долю в выручке организации.

В реестр недобросовестных поставщиков компания не включалась.

Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаИнтерМедиа» основано 13 июля 2007 года.

Основный вид деятельности — деятельность информационных агентств.

Является учредителем ИА «PenzaNews» и правообладателем соответствующего товарного знака.