На социально значимые расходы дополнительно выделено около 500 млн. рублей Экономика

Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. 483 млн. рублей дополнительно предусмотрено в бюджете Пензенской области на 2017 год с целью финансирования социально значимых расходных обязательств по итогам 47-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в пятницу, 25 августа.

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Представляя соответствующий законопроект, первый заместитель министра финансов региона Марина Забара сообщила, что 100 млн. рублей планируется направить на повышение с 1 сентября зарплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие указа президента РФ.

«В целях снижения дефицита территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи за счет средств бюджета Пензенской области будет выделено 109 млн. рублей, в том числе на обеспечение лекарственными препаратами больных сахарным диабетом и онкобольных — 66 млн. рублей, на приобретение медикаментов — 33,2 млн. рублей. Кроме того, на обеспечение лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета будет выделено 24,5 млн. рублей», — уточнила она.

Первый замглавы Минфина добавила, что на приобретение учебной литературы и школьных дневников предлагается заложить 10 млн. рублей, на поддержку молодых артистов и актеров — 4,6 млн. рублей, на премирование победителей конкурса «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области» — 12,8 млн. рублей.

«На обслуживание государственного долга будет дополнительно выделено 64 млн. рублей», — пояснила Марина Забара.

По ее словам, планируется перераспределение источников финансирования дефицита бюджета.

«Увеличивается объем привлечения коммерческих кредитов на 1 млрд. 680 млн. рублей за счет отказа от размещения государственных ценных бумаг Пензенской области на 1,5 млрд. и корректировки иных источников внутреннего финансирования дефицита бюджета на 180 млн. рублей», — сказала первый замминистра.

Марина Забара сообщила, что на 2017 год доходы бюджета увеличиваются на 595 млн. рублей — до 48 млрд. 476 млн. рублей, расходы — на эту же сумму до 48 млрд. 723 млн. рублей, а дефицит остается неизменным — 247,4 млн. рублей.

«На 2018 год доходы составят 41 млрд. 362 млн. рублей, расходы — 40 млрд. 692 млн. рублей. Профицит также не меняется и составит 670 млн. рублей. На 2019 год доходы составят 42 млрд. 481 млн. рублей, расходы — 43 млрд. 303 млн. рублей. Дефицит не меняется и составит 822 млн. рублей», — пояснила она.

Марина Забара отметила, что на сегодняшний день госдолг Пензенской области составляет 20 млрд. 735 млн. рублей, а на 1 января 2018 года он планируется в объеме 20 млрд. 929 млн. рублей, или 62,6% к собственным доходам.

В итоге предложенные изменения были поддержаны всеми присутствовавшими на сессии 29 депутатами.

«Решение принимается единогласно. Наверное, за последнее время впервые изменения в бюджет приняты единогласно», — отметил председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.