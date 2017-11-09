Пензенская делегация во главе с губернатором прибыла с рабочим визитом в Брянскую область Экономика

Пенза, 9 ноября 2017. PenzaNews. Делегация Пензенской области, которую возглавил губернатор Иван Белозерцев, прибыла с рабочим визитом в Брянскую область в четверг, 9 ноября.

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В ее состав вошли члены регионального правительства, представители профильных министерств, Законодательного собрания Пензенской области, городской думы и мэрии, в том числе глава городской администрации Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба облправительства, пензенская делегация примет участие в расширенном заседании правительства Брянской области, посетит местные предприятия и организации, а также проведет ряд деловых переговоров.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», визит пензенской делегации в Брянскую область организован в рамках подписанного в декабре 2016 года соглашения о сотрудничестве.

Основными вопросами, которые предполагается обсудить в рамках рабочей поездки, являются сельское хозяйство и промышленность.