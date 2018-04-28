Утверждена программа развития электроэнергетики Пензенской области на 2019–2023 годы Экономика

Пенза, 28 апреля 2018. PenzaNews. Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2019–2023 годы утверждены распоряжением губернатора, которое глава региона Иван Белозерцев подписал в минувшую пятницу, 27 апреля.

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В документе дан анализ состояния электроэнергетики области за пятилетний период.

В нем отмечается, что пензенская энергосистема является дефицитной, работает в составе объединенной энергосистемы Средней Волги и связана по ЛЭП 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ с энергосистемами Саратовской, Ульяновской, Тамбовской областей и Мордовии.

Свою деятельность осуществляют следующие объекты генерации: филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс», имеющий две электростанции (пензенские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2) суммарной установленной мощностью 326 МВт; АО «Гидромаш-Групп» — одна электростанция (кузнецкая ТЭЦ-3) установленной мощностью 4 МВт; четыре электростанции промпредприятий (ТЭЦ каменского, бековского и земетчинского сахзаводов, а также ГПЭС ООО «Азия Цемент») суммарной установленной мощностью 44 МВт.

В 2017 году централизованное электроснабжение потребителей обеспечивали ООО «ТНС энерго Пенза», АО «Атомэнергопромсбыт», ПАО «Биосинтез», ООО «Белкам-контракт», ООО «МагнитЭнерго», ООО «Маяк-Энергосервис», ООО «Русэнергоресурс», ООО «Русэнергосбыт», ООО «Транснефтьэнерго» и ООО «АгроЭнергоСбыт».

По состоянию на 1 января 2018 года услуги по передаче электрической энергии оказывают 18 территориальных сетевых организаций, крупными из которых являются филиал ПАО «МРСК Волги» – «Пензаэнерго», ЗАО «Пензенская горэлектросеть», МУП «Горэлектросеть» Кузнецка, МП «Горэлектросеть» Заречного и ООО «Сетевая компания».

Согласно представленным данным, с 2013 по 2014 годы наблюдался рост электропотребления, затем — по 2016 год — происходило снижение до уровня около 4,9 млрд. кВт/ч.

Фактическое электропотребление региона за 2017 год составило почти 5 млрд. кВт/ч.

Основную долю в структуре потребления в прошлом году занимали: население — 30,9% от общей величины электропотребления ООО «ТНС энерго Пенза»; непромышленные потребители — 31,4% и потери в электрических сетях — 13,8%.

Согласно стратегии социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу — до 2035 года, цель региональной энергетической политики состоит в устойчивом энергообеспечении населения, бизнеса и бюджетной сферы с учетом их перспективного развития и реализации программ энергосбережения.

Основными задачами являются: технологическое обновление энергетического комплекса, реализация мероприятий энергосбережения в реальном секторе экономики и бюджетной сфере, стимулирование перехода предприятий на сберегающие технологии, а также минимизация потерь в электрических и тепловых сетях.