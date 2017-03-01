Дошкольники из Заречного примут участие в мероприятии «Город наших фантазий» в Снежинске
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Заречный, 1 марта 2017. PenzaNews. Воспитанники детского сада №16 города Заречного Пензенской области примут участие в очном этапе образовательного мероприятия «Город наших фантазий», который пройдет в Снежинске 19 и 20 мая.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Дети стали победителями заочного этапа, организованного в рамках проекта «Школа Росатома». В заочном этапе конкурса приняли участие дошкольники из 17 муниципалитетов, которые создавали макеты города мечты.
На очный тур отправятся пять команд из Заречного, Зеленогорска, Лесного, Новоуральска и Удомли.
В его рамках дети пройдут квест-игру, сконструируют один из районов необычного города, презентуют свой район, а также разработают и представят герб города, сообщает управление общественных связей Заречного.