Дошкольники из Заречного примут участие в мероприятии «Город наших фантазий» в Снежинске Образование Заречный, 1 марта 2017. PenzaNews. Воспитанники детского сада №16 города Заречного Пензенской области примут участие в очном этапе образовательного мероприятия «Город наших фантазий», который пройдет в Снежинске 19 и 20 мая. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Дети стали победителями заочного этапа, организованного в рамках проекта «Школа Росатома». В заочном этапе конкурса приняли участие дошкольники из 17 муниципалитетов, которые создавали макеты города мечты. На очный тур отправятся пять команд из Заречного, Зеленогорска, Лесного, Новоуральска и Удомли. В его рамках дети пройдут квест-игру, сконструируют один из районов необычного города, презентуют свой район, а также разработают и представят герб города, сообщает управление общественных связей Заречного. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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