В Пензе заявки на конкурс «Прогресс-2017» можно подать до 20 марта Образование

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Заявки на конкурс научно-технического творчества молодежи «Прогресс-2017» будут приниматься в Пензенской области до 20 марта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Принять участие в нем могут школьники, студенты, аспиранты и работающая молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.

Кроме того, допускаются организации дополнительного образования, общественные организации, студенческие объединения, а также технопарки, венчурные фонды, бизнес-инкубаторы, ЦМИТы и структуры поддержки инновационных стартапов.

Конкурс будет проводиться в двух возрастных категориях — среди участников 14–17 и 18–30 лет.

Жюри определит лучших среди тех, кто представил научно-исследовательские, молодежные инвестиционные проекты, а также разработки по техническому творчеству. Помимо этого, будет определена лучшая работа по организации, систематизации и развитию научно-технического творчества детей и молодежи, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.