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В Тамалинском районе суд обязал оборудовать сельские школы устройством молниезащиты

08:58 | 14.04.2017 | Образование

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Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Тамалинский районный суд Пензенской области обязал школы сел Волчий Враг и Ульяновка оборудовать здания устройствами молниезащиты.

В Тамалинском районе суд обязал оборудовать сельские школы устройством молниезащиты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В судебном заседании установлено, что здания школ не оборудованы устройством молниезащиты, направленного на обеспечение защиты жизни и здоровья несовершеннолетних воспитанников и работников образовательного учреждения. Выявленные нарушения нарушают права и законные интересы несовершеннолетних», ― сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Тамалинского районного суда.

Он отметил, что в связи с этим суд посчитал необходимым заявленные прокурором Тамалинского района требования к образовательным учреждениям удовлетворить.
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