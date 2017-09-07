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Пензенская область получит от государства пять школьных автобусов

14:52 | 07.09.2017 | Образование

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Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Пять новых школьных автобусов, приобретенных на средства федерального бюджета, будет поставлено в Пензенскую область в 2017 году. Соответствующее распоряжение правительства России подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Пензенская область получит от государства пять школьных автобусов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Каждое транспортное средство будет вмещать до 12 человек и работать на заднем приводе.

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Всего документом предусмотрена поставка 1 тыс. 549 школьных автобусов в 77 субъектов РФ.

Предполагается, что транспортные средства будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей, среди которых — автомобильный завод «ГАЗ», ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Павловский автобусный завод», ООО «Курганский автобусный завод» и ООО «Волгабас».

На эти цели Минпромторгу РФ было выделено 3 млрд. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», предварительная договоренность о дополнительной поставке в Пензенскую область пяти школьных автобусов за счет средств федерального бюджета была достигнута по итогам переговоров, проведенных министром образования региона Александром Воронковым в Минобрнауки РФ 1 августа.
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