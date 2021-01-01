В Пензенской области намечено продвигать создание частных детсадов Образование

Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. Опыт создания частных детских садов планируется распространить в Пензенской области для устранения очередности в дошкольные образовательные организации среди детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

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В ходе совещания в областном правительстве глава регионального Минобразования Александр Воронков проинформировал губернатора Ивана Белозерцева, что для обеспечения к 2021 году местами в детсадах всех детей до трех лет разработана региональная программа, на реализацию которой получен межбюджетный трансферт.

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«Однако создание дополнительных ясельных групп не позволит решить проблему полностью. Актуальным может быть только открытие новых групп для детей в возрасте от двух месяцев до семи лет», — пояснил он.

В связи с озвученной информацией глава региона поручил провести круглый стол по вопросам работы негосударственных детсадов.

«В Пензенской области есть несколько успешно работающих частных дошкольных образовательных учреждений, но их немного. Возможно, есть предприимчивые люди, которые хотели бы заниматься подобной деятельностью, но не знают, как это сделать. Нужно активнее пропагандировать положительный опыт — и пензенский, и других регионов. Он есть, его нужно транслировать. Нужно, чтобы туда пришли предприниматели, которым интересна эта тема», — сказал Иван Белозерцев.

В продолжение темы Александр Воронков добавил, что министерство образования Пензенской области изучает опыт Якутии, где бизнесменам, получившим лицензии на образовательную деятельность, из бюджета региона возмещают затраты на присмотр и уход за детьми, сообщает пресс-служба правительства региона.