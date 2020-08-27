Семеро пензенских студентов примут участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» Образование

Пенза, 27 августа 2020. PenzaNews. Семеро студентов представят Пензенскую область в финале VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет с 6 по 21 сентября в дистанционно-очном формате.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, студенты пензенского колледжа архитектуры и строительства Вероника Федоренко и Даниил Козин будут бороться за победу в компетенциях «Малярные и декоративные работы» и «Архитектура» соответственно.

Студентка пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Анастасия Серова выступит в компетенции «Кондитерское дело», Анна Наумова из колледжа современных технологий переработки и бизнеса — «Ресторанный сервис».

Студент пензенского колледжа информационных и промышленных технологий Евгений Ларин продемонстрирует свои навыки в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

Ангелина Какулина и Анна Холкина из пензенского социально-педагогический колледжа будут выступать в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» — в основной группе и среди юниоров.

В 2019 году студенты из Пензенской области завоевали на национальном чемпионате две золотые медали, одну бронзовую и два медальона «За профессионализм».